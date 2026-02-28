Futbol: Trendyol Süper Lig

Haberler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mustafa Savranlar, Mert Bulut

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, İrfan Can Kahveci, Diabate, Allevinah, Benedyczak, Cenk Tosun

Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Olawoyin, Taylan Antalyalı, Laçi, Mebude, Halil Dervişoğlu, Mihaila

Gol: Dk. 25 Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

14. dakikada Laçi'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mihaila'nın şutunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

25. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Hojer'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Gianniotis'in sektirdiği topu Halil Dervişoğlu altıpastan ağlara gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
