Kasımpaşa ve Samsunspor: İlk Yarı 0-0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Mücahid Adem Çelebi
Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Becao, Opoku, Owusu, Baldursson, Diabate, İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes, Ali Yavuz Kol, Gueye
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Elayis Tavşan, Holse, Assoumou, Ndiaye
Sarı kart: Dk. 38 Ndiaye (Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
10. dakikada Ntcham'ın ceza yayı üzerinden volesinde kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.
35. dakikada hücum yönünün sağından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna kaleci hatalı çıktı. Kaleciyi geçen topa altıpas üzerinde müsait durumda Ali Yavuz Kol'un boş kaleye kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
İlk yarı, golsüz sona erdi.