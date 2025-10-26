Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Esat Sancaktar, Bilal GölenKasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Winck (Dk. 90+4 Arous), Baldursson, Cafu (Dk. 66 Cem Üstündağ), Frimpong, Diabate (Dk. 84 Ali Yavuz Kol), Fall (Dk. 90+4 Emre Taşdemir), Kubilay Kanatsızkuş (Dk.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Esat Sancaktar, Bilal Gölen
Kasımpaşa : Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Winck (Dk. 90+4 Arous), Baldursson, Cafu (Dk. 66 Cem Üstündağ), Frimpong, Diabate (Dk. 84 Ali Yavuz Kol), Fall (Dk. 90+4 Emre Taşdemir), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 66 Gueye)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 75 Rashica), Cerny (Dk. 84 Mustafa Hekimoğlu), Toure, Abraham (Dk. 75 Jota Silva)
Goller: Dk. 5 Cengiz Ünder (Beşiktaş), Dk. 33 Winck ( Kasımpaşa )
Sarı kartlar: Dk. 37 Cengiz Ünder, Dk. 74 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 88 Espinoza ( Kasımpaşa )
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa, 1-1 berabere kaldı.
49. dakikada Espinoza'nın sağdan ceza sahası içine yaptığı ortada Szalai'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu uzanarak topu çelmeyi başardı.
57. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte son anda dokunan Rıdvan Yılmaz'ın şutunda top yan direkten döndü.
61. dakikada sağdan Orkun Kökçü'nün arka direğe yaptığı ortada müsait durumdaki Toure'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
69. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Toure'nin yerden şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
79. dakikada Beşiktaş net golü kaçırdı. Orkun Kökçü'nün sağ kanattan kullandığı frikikte arka direkte altıpas içindeki Toure, uygun durumda topu üstten dışarı gönderdi.
80. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan kale önüne ortasında Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
90+1. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın şutunda kaleci Gianniotis üzerine gelen topu çıkardı.
90+3. dakikada Gueye'nin ceza sahası sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Jota Silva'nın ters kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu son anda topun ağlarla buluşmasını engelledi.
Müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.