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İkas Eyüpspor, Adana Demirspor'u 3-0 Önde Tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ikas Eyüpspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını Thiam, Emre Akbaba ve Umut Bozok'un golleriyle 3-0 önde tamamlayan ikas Eyüpspor, etkili bir performans sergiledi. Adana Demirspor'un ise ilk yarıda yalnızca bir sarı kartı oldu.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Akarsu, Hüsnü Emre Çelimli, Cem Özbay

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Emre Akbaba, Tayfur Bingöl, Yalçın Kayan, Caner Erkin, Thiam, Umut Bozok

Adana Demirspor : Vedat Karakuş, Arda Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı, Ozan Demirbağ

Goller: Dk. 10 Thiam, Dk. 21 Emre Akbaba, Dk. 30 Umut Bozok (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 İzzet Çelik (Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-Adana Demirspor maçının ilk yarısını, ev sahibi ekip 3-0 önde tamamladı.

10. dakikada ceza sahasına girer girmez topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza yayı üzerinden meşin yuvarlağı altıpasta bulunan Thiam'a bıraktı. Thiam, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

21. dakikada ev sahibi ekibin ikinci golü geldi. Sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı kornerde topla buluşan Emre Akbaba, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

29. dakikada Maestro'nun uzaktan şutunda, kaleci Berke Özer topu direk dibinden kornere çeldi.

30. dakikada eflatun-sarılı ekip skoru 3-0 yaptı. Ani gelişen Eyüpspor atağında Tayfur Bingöl'ün ardından topla buluşan Emre Akbaba'ın pasında ceza alanı içinde Umut Bozok, meşin yuvarlağı gelişine şık bir aşırtmayla filelere gönderdi: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısını ikas Eyüpspor 3-0 önde bitirdi.

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Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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