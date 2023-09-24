Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay, Anıl Usta

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Omeruo, Yasin Özcan, Ben Ouannes, Gökhan Gül, Hajradinovic, Aytaç Kara, Gomis, Ngoy

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı (Dk. 23 Magomedaliev), Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

Gol: Dk. 25 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Kırmızı kartlar: Dk. 19 Ertaç Özbir, Dk. 45+8 Stambouli (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 27 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

10. dakikada Emre Akbaba'nın ara pasına hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın altı pasın sağında kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Gianniotis topu kornere çeldi.

15. dakikada Hajradinovic'in pasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Ngoy'un vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

19. dakikada Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Kaleci Ertaç, ceza sahası dışında kısa vuruşunda, rakip yarı saha ortalarında topu Ben Ouannes'e kaptırdı. Bu oyuncunun şutunda ise meşin yuvarlağa ceza sahası dışında elle müdahale eden Ertaç Özbir, hakem Yasin Kol tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

25. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kırmızı kart pozisyonu sebebiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aytaç Kara'nın etkili şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45+8. dakikada Adana Demirspor, 9 kişi kaldı. Konuk ekipte Stambouli, hakem kararına tepki olarak topa vurmasının ardından, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçı statta takip etti.