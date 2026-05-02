Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm
Ligde 38. ve son hafta mücadelesi tamamlandı - Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e direkt yükselmeye hak kazanan ikinci takım Amed Sportif Faaliyetler oldu
Ligde lider Erzurumspor FK'nin ardından Trendyol Süper Lig'e direkt yükselen ikinci takım, Amed Sportif Faaliyetler oldu.
Deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Diyarbakır temsilcisi, bu sonuçla ligi 2. basamakta tamamlayarak Süper Lig'e direkt yükselme hakkı elde etti.
Play-off eşleşmeleri belli oldu
Trendyol 1. Lig'de normal sezon sona ererken çeyrek final play-off maçlarında Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum FK-Atko Grup Pendikspor mücadeleleri oynanacak.
Çeyrek final karşılaşmalarında kazanan takımlar, play-off yarı final müsabakasında kozlarını paylaşacak.
Yarı finalde galip gelen takım ise play-off finalinde normal sezonu 3. sırada bitiren Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.
Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: 3-1
İstanbulspor-Adana Demirspor: 8-1
Boluspor-Serikspor: 3-1
Manisa FK-Sakaryaspor: 5-0
Arca Çorum FK-Erzurumspor FK: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: 3-3
Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor: 1-0
Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor: 1-1
Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer: 0-1
Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-4
Puan durumu
1. Lig'de 38. ve son haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ERZURUMSPOR FK
|38
|23
|12
|3
|82
|27
|55
|81
|2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|38
|21
|11
|6
|81
|42
|39
|74
|3.ESENLER EROKSPOR
|38
|21
|11
|6
|81
|35
|46
|74
|4.ARCA ÇORUM FK
|38
|21
|8
|9
|63
|39
|24
|71
|5.SİPAY BODRUM FK
|38
|18
|10
|10
|71
|39
|32
|64
|6.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|38
|16
|15
|7
|58
|33
|25
|63
|7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|38
|16
|12
|10
|73
|43
|30
|60
|8.ÖZBEYLİ BANDIRMASPOR
|38
|16
|12
|10
|47
|34
|13
|60
|9.MANİSA FK
|38
|16
|7
|15
|57
|56
|1
|55
|10.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|38
|14
|11
|13
|47
|43
|4
|53
|11.İSTANBULSPOR
|38
|13
|13
|12
|57
|55
|2
|52
|12.SMS GRUP SARIYER
|38
|15
|7
|16
|44
|44
|0
|52
|13.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|38
|13
|11
|14
|52
|54
|-2
|50
|14.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK
|38
|13
|10
|15
|52
|47
|5
|49
|15.BOLUSPOR
|38
|14
|6
|18
|61
|57
|4
|48
|16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|38
|13
|7
|18
|47
|51
|-4
|46
|17.SERİKSPOR
|38
|11
|6
|21
|44
|75
|-31
|39
|18.SAKARYASPOR
|38
|8
|10
|20
|45
|72
|-27
|34
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|38
|2
|8
|28
|33
|102
|-69
|14
|20.ADANA DEMİRSPOR
|38
|1
|3
|34
|22
|169
|-147
|-57
Not: Adana Demirspor'un 63 puanı silinmiştir.