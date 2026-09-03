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Iğdır FK, Manisa FK'yı 4-2 Mağlup Etti

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Trendyol 1. Lig 5. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Manisa FK'yı 4-2 yendi. Iğdır'ın gollerini Kouagba, Alim Öztürk ve iki kez Afena-Gyan kaydetti. Manisa'nın sayıları Anziani ve Yusuf Talum'dan geldi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Süleyman Bahadır, Güner Mumcu Taştan, Yusuf Şimşek

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk (Dk. 78 Arda Öztürk), Kouagba, Soner Gönül, Gökcan Kaya (Dk. 78 Önder Özcan), Doğan Erdoğan, Crociata (Dk. 67 Efe Şıhlaroğlu), Hotic (Dk. 68 Camara), Afena-Gyan, Arda Çolak (Dk. 63 Tanque)

Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler (Dk. 67 Fırat İnal), Anziani, Kerem Arık (Dk. 33 Sylla), Vargas, Lemina (Dk. 32 Benrahou), Osman Kahraman (Dk. 46 Yusuf Talum), Ahmet Şen (Dk. 33 Toure)

Goller: Dk. 9 Kouagba, Dk. 16 Alim Öztürk (Penaltıdan), Dk. 25 ve 65 Afena-Gyan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 45+7 Anziani (Penaltıdan), Dk. 89 Yusuf Talum ( Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 14 Kadir Kaan Yurdakul, Dk. 71 Toure, Dk. 73 Fırat İnal, Dk. 90+3 Benrahou ( Manisa FK), Dk. 57 Arda Çolak, Dk. 90+1 Hüseyin Karabey (Alagöz Holding Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Ankara'da oynanan karşılaşmada Manisa FK'yi 4-2 mağlup etti.

Kaynak: AA
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