Mardin 1969 ve Vanspor 1-1 Berabere
Trendyol 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Mardin 1969, Kayode'nin golüyle öne geçti; ancak Vanspor FK, uzatmalarda Mehmet Manış'ın golüyle 1-1 beraberliği yakaladı. Mardin 1969'da Mustafa Şengül kırmızı kart gördü.
Stat: 21 Kasım
Hakemler: Alpaslan Şen, Cem Özbay, Kerem Kalkan
Mardin 1969: Erce Kardeşler, Denic (Dk. 87 Bünyamin Balat), Kayode (Dk. 87 Ahmet Ülük), Dimitrov, Uğur Adem Gezer, Eray Korkmaz, Mustafa Şengül, Emre Taşdemir (Dk. 51 Nafican Yardımcı), Alhassan, Denizhan Taşkan (Dk. 70 Wilks), Teklic (Dk. 71 Adem Kabak)
Vanspor FK: Abdulsamet Damlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Manış, Oulare, Furkan Özhan (Dk. 61 Alhaft), Bardhi, Zivkovic, Batuhan İşçiler (Dk. 71 Faruk Can Genç), Mehmet Özcan, Özkan Yiğiter (Dk. 84 Khan), Celal Hanalp (Dk. 71 Mehmet Can Davarcıoğlu)
Goller: Dk. 60 Kayode ( Mardin 1969), Dk. 90+3 Mehmet Manış (Vanspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Mustafa Şengül ( Mardin 1969)
Sarı kartlar: Dk. 55 Denic, Dk. 75 Kayode, Dk. 82 Erce Kardeşler ( Mardin 1969), Dk. 35 Oulare, Dk. 52 Özkan Yiğiter (Vanspor FK)
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Mardin 1969 ile Vanspor FK arasındaki müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.