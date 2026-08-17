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Batman Petrolspor sahasında Boluspor'u 2-0 yendi

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- Batman Petrolspor: 2 - Boluspor: 0

Stat: Batman Şehir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Murathan Çomoğlu, Erdoğan Çak

Batman Petrolspor : Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı, Doria, Devran Bozardıç (Dk. 46 Mücahit Albayrak), Imeri, Pedrinho (Dk. 60 Cissokho), Oğuz Gürbulak (Dk. 91 Buğra Çağıran), Jo, Biron, Benny (Dk. 60 Polat Yaldır), Cordova (Dk. 83 Gökhan Altıparmak)

Boluspor : Tafas, Cuesta, Tolunay Artuç (Dk. 71 Ege Özkayımoğlu), Rivas, Escobar, Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 64 Alptekin Çaylı), Abdulsamet Kırım (Dk. 64 Yusuf Can Esendemir-Dk. 83 Bertu Alican Özyürek), Diaz Lopez, Zeki Dursun (Dk. 64 Muhammed Mert), Argüello, Gökhan Akkan

Goller: Dk. 34 Pedrinho (Penaltıdan), Dk. 90+4 Biron ( Batman Petrolspor )

Sarı kartlar: Dk. 2 Pedrinho, Dk. 49 Cordova, Dk. 58 Biron, Dk. 72 Yasir Subaşı, Dk. 90+4 Buğra Çağıran ( Batman Petrolspor ), Dk. 49 Cuesta, Dk. 58 Zeki Dursun, Dk. 68 Tolunay Artuç, Dk. 76 Yusuf Can Esendemir ( Boluspor )

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Batman Petrolspor, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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