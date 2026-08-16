Keçiörengücü evinde farklı kazandı: 4-1
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren goller Süleyman Luş, Diouf, Halil Can Ayan ve İshak Karaoğul'dan geldi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Kaan Kara, İbrahim Ethem Potuk, Mehmet Erdoğan
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Yunus Bahadır (Dk. 85 Berkan Keskin), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Süleyman Luş, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 56 Fofana), Jefferson (Dk. 65 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 86 Enes Yılmaz), Diouf (Dk. 85 Nabian)
Orfa Yapı Pendikspor : Emre Koyuncu, Kerem Kalafat (Dk. 72 Yekta Sönmez), Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 80 Ahmet Karademir), Mesut Özdemir, Wilks (Dk. 46 Abifade), Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Thuram, Görkem Bitin (Dk. 65 Clarke-Harris)
Goller: Dk. 15 Süleyman Luş, Dk. 34 Diouf, Dk. 70 Halil Can Ayan, Dk. 82 İshak Karaoğul (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 39 Görkem Bitin (Orfa Yapı Pendikspor )
Sarı kartlar: Dk. 51 Roshi, Dk. 61 İbrahim Akdağ, Dk. 62 Ezeh (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 yendi.