Haberler

Keçiörengücü evinde farklı kazandı: 4-1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren goller Süleyman Luş, Diouf, Halil Can Ayan ve İshak Karaoğul'dan geldi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Kaan Kara, İbrahim Ethem Potuk, Mehmet Erdoğan

Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Yunus Bahadır (Dk. 85 Berkan Keskin), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Süleyman Luş, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 56 Fofana), Jefferson (Dk. 65 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 86 Enes Yılmaz), Diouf (Dk. 85 Nabian)

Orfa Yapı Pendikspor : Emre Koyuncu, Kerem Kalafat (Dk. 72 Yekta Sönmez), Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 80 Ahmet Karademir), Mesut Özdemir, Wilks (Dk. 46 Abifade), Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Thuram, Görkem Bitin (Dk. 65 Clarke-Harris)

Goller: Dk. 15 Süleyman Luş, Dk. 34 Diouf, Dk. 70 Halil Can Ayan, Dk. 82 İshak Karaoğul (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 39 Görkem Bitin (Orfa Yapı Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 51 Roshi, Dk. 61 İbrahim Akdağ, Dk. 62 Ezeh (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 yendi.

Kaynak: AA
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı

Aralarında Türkiye de var! 8 ülkeden Netanyahu'ya soğuk duş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firari aranırken 200 kilo altın bulundu
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu

Eşini defalarca bıçakladı, çatıya çıktı! Utanmadan canlı yayın açtı

Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu

Gören duyan soluğu deniz kenarında aldı! Kova kova çıkardılar
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı

AK Parti rozeti takan vekil kararının ardından nedeni açıkladı
Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın bile istemediği şartı öne sürdü

Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın istemediği şartı öne sürdü
Taraftar yeni transferi kabul etmedi! Teknik direktör tribünlere saldırdı

Taraftar o transferi kabul etmedi! Teknik direktör tribünlere saldırdı
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı

Türkiye'nin konuştuğu 200 kilo altın bakın nereden çıktı