Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Amed Sportif Faaliyetler: 1 - Sipay Bodrum FK: 1

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Burak Demirkıran, Barış Çiçeksoyu, Ferhat Çalar

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Yeşil, Syrota, Celal Hanalp (Dk. 73 Cem Üstündağ), Emrah Başsan, Sinan Kurt, Traore (Dk. 84 Tarkan Serbest), Afena-Gyan (Dk. 46 Moreno), Dia Saba (Dk. 84 Atakan Müjde), Dimitrov (Dk. 66 Hasani), Diagne

Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Berşan Yavuzay, Imeri, Alper Potuk (Dk. 46 Furkan Apaydın), Yusuf Sertkaya (Dk. 90+1 Adem Metin Türk), Mustafa Erdilman (Dk. 72 Ege Bilsel), Seferi, Ali Habeşoğlu, Brazao (Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar)

Goller: Dk. 64 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+4 İsmail Tarım (Sipay Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 5 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 6 Brazao, Dk. 45+1 Alper Potuk, Dk. 90+1 İsmail Tarım (Sipay Bodrum FK), Dk. 44 Traore, Dk. 87 Atakan Müjde, Dk. 90+4 Emrah Başsan (Amed Sportif Faaliyetler)

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Sipay Bodrum FK 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

