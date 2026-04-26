Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Pendik

Hakemler: Ümit Öztürk, Emre Doğu, Orhun Aydın Duran

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 90+1 Furkan Doğan), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira (Dk. 90+1 Erdem Gökçe), Mesut Özdemir, Hamza Akman (Dk. 66 Clarke-Harris), Bekir Karadeniz (Dk. 78 Efehan Pekdemir), Wilks, Denic (Dk. 66 Hakan Yeşil), Thuram

Boluspor : Bartu Kulbilge, Onur Öztonga, Işık Kaan Arslan, Gökhan Akkan (Dk. 83 Devran Şenyurt), Abdulsamet Kırım, Erdem Dikbasan (Dk. 73 Can Arda Yılmaz), Balburdia, Harun Alpsoy (Dk. 88 Burak Topçu), Lima, Deniz Yıldız (Dk. 46 Mustafa Çaylı), Doğan Can Davas

Goller: Dk. 65 Thuram, Dk. 90 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Atko Grup Pendikspor, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 yendi.

Bu sonuçla ligde 16. galibiyetini alan Pendikspor, puanını 62'ye çıkardı ve 6. sıradaki yerini korudu. 18. yenilgisini yaşayan Boluspor ise 45 puanda kaldı ve haftayı 16. basamakta tamamladı.

Pendikspor'da Jonson Clarke-Harris, 72. dakikada penaltıdan faydalanamadı.