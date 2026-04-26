Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig
- Özbelsan Sivasspor: 2 - Alagöz Holding Iğdır FK: 1

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Melih Aldemir, Cem Özbay, Harun Terin

Özbelsan Sivasspor : Göktuğ Bakırbaş, Uğur Çiftçi, Mert Çelik, Appindangoye, Murat Paluli, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 79 Özkan Yiğiter), Kamil Fidan, Charisis (Dk. 88 Kerem Atakan Kesgin), Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 79 Emre Gökay), Ethemi (Dk. 90+2 Savaş Ala), Okoronkwo

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Güray Vural, Alim Öztürk, Alperen Selvi, Serkan Asan (Dk. 64 Atakan Rıdvan Çankaya), Gökcan Kaya (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Fofana (Dk. 64 Mendes), Oğuz Kağan Güçtekin, Bacuna, Doh (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Bruno (Dk. 83 Loshaj)

Goller: Dk. 11 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 49 Appindangoye, Dk. 69 Mehmet Feyzi Yıldırım (Özbelsan Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 57 Gökcan Kaya, Dk. 58 Alperen Selvi, Dk. 85 Atakan Rıdvan Çankaya (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 69 Kamil Fidan, Dk. 90+2 Ethemi (Özbelsan Sivasspor )

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Özbelsan Sivasspor, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 yendi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek ve biz çok büyük bir zafer kazanacağız

Saldırıdan sonra gündemi yine İran: Savaşın biteceği tarihi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Süper Lig devinden Allan Saint-Maximin sürprizi

Ezeli rakibe gidiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin

Ahmet Çakar'dan bomba derbi tahmini
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum

Türkiye'nin konuştuğu fırıncı güzel yaşadıklarını ilk kez anlattı