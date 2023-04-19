Futbol: TFF 3. Lig
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan 24. hafta erteleme maçında Armoni Alanya Kestelspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 yendi.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan 24. hafta erteleme maçında Armoni Alanya Kestelspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 yendi.
Grupta 19 Mart Pazar günü oynanması gereken müsabaka, Alanya ekibini taşıyan otobüsün kaza geçirmesi nedeniyle ertelenmişti.
Bu sonuçla Armoni Alanya Kestelspor puanını 57'ye çıkartırken, Alagöz Holding Iğdır FK ise 56 puanda kaldı.
Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor