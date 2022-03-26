Futbol: TFF 3. Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: TFF 3. Lig

AA - Emre Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 1'inci ve 3'üncü Grup'ta 28. hafta, birer maçla başladı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 1'inci ve 3'üncü Grup'ta 28. hafta, birer maçla başladı. 2'nci Grup'ta ise 31. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Sancaktepe FK- Belediye Kütahyaspor : 1-5

2. Grup:

Alagöz Holding Iğdır FK-Bitexen Düzcespor: 1-0

Siirt İl Özel İdaresi-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-1

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Kızılcabölükspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 1-1

Hacettepe-Kuşadasıspor: 1-1

52 Orduspor-Kalecik FK: 3-0

İskenderunspor-Yomraspor: 2-1

Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Çarşambaspor: 3-1

Bayrampaşa-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-0

3. Grup:

Karşıyaka-Çankaya FK: 0-0

AA / Emre Doğan - Spor

Belediye Kütahyaspor, Futbol Federasyonu, Sancaktepe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title