Futbol: TFF 3. Lig
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TFF 3. Lig 1'inci ve 3'üncü Grup'ta 28. hafta, birer maçla başladı.
SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 1'inci ve 3'üncü Grup'ta 28. hafta, birer maçla başladı. 2'nci Grup'ta ise 31. hafta müsabakaları tamamlandı.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Sancaktepe FK- Belediye Kütahyaspor : 1-5
2. Grup:
Alagöz Holding Iğdır FK-Bitexen Düzcespor: 1-0
Siirt İl Özel İdaresi-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-1
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0
Kızılcabölükspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 1-1
Hacettepe-Kuşadasıspor: 1-1
52 Orduspor-Kalecik FK: 3-0
İskenderunspor-Yomraspor: 2-1
Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Çarşambaspor: 3-1
Bayrampaşa-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-0
3. Grup:
Karşıyaka-Çankaya FK: 0-0
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022