Haberler

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Güncelleme:
?Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 25, Beyaz Grup'ta 27. hafta maçları tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Bursaspor 57 puanla liderliğini sürdürürken Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, 58 puan ve maç fazlasıyla Muğlaspor'u geçerek zirveye yükseldi.

Gruplardaki puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

TakımOGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR26177255243158
2.MUĞLASPOR25176239122757
3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR26164647301752
4.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR251211247291847
5.SULTAN SU İNEGÖLSPOR26137649311846
6.ADANA 01 FK26129535231245
7.İSKENDERUNSPOR 26135841301144
8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR25124958302840
9.MKE ANKARAGÜCÜ2511773329440
10.GMG KASTAMONUSPOR2611693835339
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR26104123737034
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 2561182929029
13.KARACABEY BELEDİYESPOR2674152842-1425
14.MERKÜR JET ERBAASPOR2674152946-1725
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR 2565142542-1723
16.KEPEZSPOR 2655162555-3020
17.KARAMAN FK2638151855-3717
18.ALTINORDU2529141546-3115
19.BUCASPOR 19282534182952-2313

Kırmızı Grup:
TakımOGBMAYAVP
1.BURSASPOR25183464174757
2.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR25173567204754
3.MARDİN 196925164551193252
4.ALİAĞA FUTBOL 25155557193850
5.MUŞSPOR25155558292950
6.GÜZİDE GEBZE SK25129446192745
7.ISBAŞ ISPARTA 32 25118649292041
8.MENEMEN FK25116844311339
9.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR25911543241938
10.ANKARA DEMİRSPOR2511593435-138
11.KCT 1461 TRABZON FK259793739-234
12.FETHİYESPOR25871043311231
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL2586112928130
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR2569103337-427
15.SOMASPOR2554162656-3019
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 2543182273-5112
17.ADANASPOR 25112310128-1184
18.YENİ MALATYASPOR250223887-79-43
Kaynak: AA / Can Öcal
Haberler.com
500

