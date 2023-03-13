Futbol tarihinde görülmemiş olay! Maç sırasında yıldırım düştü, 2 futbolcu hayatını kaybetti
Spor Haberleri
Kenya'da futbol müsabakası sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu yaşamını yitirdi. Öte yandan 2 futbolcunun da yaralı bir şekilde hastaneye götürüldüğü kaydedildi.
Kenya'da maç sırasında yıldırım isabet eden 2 futbolcu hayatını kaybetti.
SAHAYA YILDIRIM DÜŞTÜ
The Citizen Digital'in haberine göre, ülkenin batısındaki Kissi bölgesinde hafta sonu yapılan futbol maçı sırasında sahaya yıldırım isabet etti.
2 ÖLÜ 2 YARALI VAR
Manyansi-Gianchore futbol kulüplerinin karşılaşması sırasında yaşanan olayda, her iki takımdan birer futbolcu yaşamını yitirdi. öte yandan yaralanan 2 futbolcu da Nyamira Hastanesi'nde tedavi altına alındı.