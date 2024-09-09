Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sahaya giren teknik direktör, bir savunma oyuncusu gibi rakip takımın golünü engelledi
İtalya'nın 6. Ligi'ndeki Pontassieve-Subbiano maçında futbol tarihinde eşi benzeri bir olay yaşandı. Konuk takımın teknik direktörü, kontratağa çıkan ve gole giden rakip takım oyuncusu çelme takarak yere düşürdü. Yaşananların ardından saha karışırken, o teknik adam da kırmızı kart gördü. O anlara ait görüntüler viral oldu.
İtalya 6. Ligi olan Promozione'de Pontassieve ile Subbiano takımları karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmada, futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.
TEKNİK DİREKTÖR SAHAYA GİRİP RAKİBİN GOLÜNÜ ENGELLEDİ
Pontassieve takımı kontratağa çıkarken konuk takımın teknik direktörü sahaya daldı ve gole giden ev sahibinin futbolcusunu çelme takarak yere düşürdü. Yaşananların ardından saha karışırken, sosyal medyaya düşen o ana ait görüntürle ise viral oldu.
SAHA KARIŞTI, KIRMIZI KART GÖRDÜ
Sahayı karıştıran olayın ardından Pontassieve takımının futbolcuları, misafir teknik adamın üzerine yürüdü ve tepki gösterdi. Müsabakanın hakemi de rakibinin golünü engelleyen teknik direktöre direkt kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma ise 0-0 beraberlikle sona erdi.