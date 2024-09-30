Futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirecek! Cristiano Ronaldo ile görüşmeler başladı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da 39 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmaya hiç niyeti yok. Ronaldo, futbol tarihinde bir ilki başarmak istiyor.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Futbol tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan Cristiano Ronaldo, 2023 yılı başında Al-Nassr'a imza atmıştı. Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık kontrat yapan Portekizli yıldız, mukavelesinin son yılına girdi. Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre; Al-Nassr, 39 yaşındaki Portekizli yıldız ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

Haberde Ronaldo'nun futbola devam etmek ve 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediği vurgulandı. Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda yer alması halinde 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.

AL-NASSR PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Suudi Arabistan Pro Lig'de çıktığı 31 maçta 35 gol atarak gol kralı olan Cristiano Ronaldo, bu sezon ise ligde 5 maça çıktıp 4 gollük katkı verdi.