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Süper Lig Takımlarının Günlük Programı ve Manisa FK Teknik Direktörü Pektaş'tan Açıklamalar

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Sarı-lacivertliler Avusturya kampında, Beşiktaş Slovakya'da, Galatasaray çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Manisa FK Teknik Direktörü Pektaş hedeflerini açıkladı. Ayrıca 2. Lig fikstür çekimi ve U20 EuroBasket maçı var.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlı ekip, yapacağı antrenmanla Slovakya kampındaki hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

12.30-18.30 Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Manisa FK Teknik Direktörü Pektaş: Genç ve tecrübeli oyuncuları karıştırarak, doğru bir takım yapmaya çalışıyoruz

'2'nci etapta taktiğe biraz daha ağırlık vereceğiz '

'Transfer sezonumuz açık'

'Çok iyi bir altyapımız var'

'Hedefimiz play-off'

'Manisa şehrini tekrar ait olduğu yerlere götürmek için elimizden geleni yapacağız'

2'NCİ LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ

- 2'nci Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

BASKETBOL

- EuroBasket U20

22.00 İtalya - Türkiye

HAZIRLIK MAÇI

14.00 HNK Gorica - Göztepe

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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