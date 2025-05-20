Futbol Takımları İzin Günü Geçiriyor
Fenerbahçe ve Beşiktaş, günü izin yaparak geçirecek. Ayrıca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
Sarı-kırmızılı ekip, günü izinli geçirecek.
FENERBAHÇE
- Fenerbahçe, günü izin yaparak geçirecek.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar izin yapacak.
PFDK VE TAHKİM
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
19.00 Galatasaray - Anadolu Efes
GENÇLİK VE SPOR BAKANI
10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında 81 il ve 10 ülkeden gelen temsilci gençlerle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor