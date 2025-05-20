Futbol Takımları İzin Günü Geçiriyor

Futbol Takımları İzin Günü Geçiriyor
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Fenerbahçe ve Beşiktaş, günü izin yaparak geçirecek. Ayrıca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, günü izinli geçirecek.

FENERBAHÇE

- Fenerbahçe, günü izin yaparak geçirecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar izin yapacak.

PFDK VE TAHKİM

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

19.00 Galatasaray - Anadolu Efes

GENÇLİK VE SPOR BAKANI

10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında 81 il ve 10 ülkeden gelen temsilci gençlerle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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