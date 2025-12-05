Futbol takımı seçmelerinde büyük coşku yaşandı

Eskişehir Şehit Nadir Şimşek Anadolu Lisesi Futbol Takımı Seçmeleri'nde genç sporcular hünerlerini sergiledi.

Müsabakalar, Mahmudiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün sentetik sahalarında gerçekleştirildi. Büyük coşku yaşanan seçmelerde rekabet eden genç sporcular, tüm hünerlerini sahada sergiledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporculara başarılar diledi. - ESKİŞEHİR