Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Yeni HatayHakemler: Ali Palabıyık, Esat Sancaktar, Murat AltanAtakaş Hatayspor: Munir, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Benzia, Lobjanidze, Kahraba, El KaabiGZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Hayrullah Bilazer, Fatih Yılmaz, Barış Gün,...
Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Ali Palabıyık, Esat Sancaktar, Murat Altan
Atakaş Hatayspor : Munir, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Benzia, Lobjanidze, Kahraba, El Kaabi
GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Hayrullah Bilazer, Fatih Yılmaz, Barış Gün, Metin Caner Albayrak, Anıl Yiğit Çınar, Traore, Mehmet Umut Nayir, Furkan Kütük
Goller: Dk. 24 Hayrullah Bilazer (GZT Giresunspor) Dk. 44 El Kaabi (Atakaş Hatayspor )
Sarı kart: Dk. 35 Furkan Kütük (GZT Giresunspor)
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Atakaş Hatayspor ile GZT Girsunspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
4. dakikada sol kanattan Hatayspor'un geliştirdiği atakta Adekugbe'nin ceza sahası içine yerden gönderdiği topa El Kaabi'nin şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
24. dakikada konuk ekip öne geçti. Mehmet Umut Nayir'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Hayrullah Bilazer'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
34. dakikada Kahraba'nın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya El Kaabi'nin kafa vuruşunda, top üsten az farkla dışarı çıktı.
36. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde serbest vuruş kullanan El Kaabi'nin sert şutu kaleci Onurcan Piri'den döndü. Savunma dönen topu uzaklaştırdı.
41. dakikada Onur Ergün'ün sol kanattan altıpas içine gönderdiği ortada El Kaabi'nin röveşata vuruşunda, top direğin üstünden dışarı gitti.
44. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Kahraba'nın ara pasında Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan El Kaabi'nin şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.