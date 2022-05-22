Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Salim Taş - Spor
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni HatayHakemler: Ali Palabıyık, Esat Sancaktar, Murat AltanAtakaş Hatayspor: Munir, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Benzia, Lobjanidze, Kahraba, El KaabiGZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Hayrullah Bilazer, Fatih Yılmaz, Barış Gün,...

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Ali Palabıyık, Esat Sancaktar, Murat Altan

Atakaş Hatayspor : Munir, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Benzia, Lobjanidze, Kahraba, El Kaabi

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Hayrullah Bilazer, Fatih Yılmaz, Barış Gün, Metin Caner Albayrak, Anıl Yiğit Çınar, Traore, Mehmet Umut Nayir, Furkan Kütük

Goller: Dk. 24 Hayrullah Bilazer (GZT Giresunspor) Dk. 44 El Kaabi (Atakaş Hatayspor )

Sarı kart: Dk. 35 Furkan Kütük (GZT Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Atakaş Hatayspor ile GZT Girsunspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

4. dakikada sol kanattan Hatayspor'un geliştirdiği atakta Adekugbe'nin ceza sahası içine yerden gönderdiği topa El Kaabi'nin şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

24. dakikada konuk ekip öne geçti. Mehmet Umut Nayir'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Hayrullah Bilazer'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

34. dakikada Kahraba'nın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya El Kaabi'nin kafa vuruşunda, top üsten az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde serbest vuruş kullanan El Kaabi'nin sert şutu kaleci Onurcan Piri'den döndü. Savunma dönen topu uzaklaştırdı.

41. dakikada Onur Ergün'ün sol kanattan altıpas içine gönderdiği ortada El Kaabi'nin röveşata vuruşunda, top direğin üstünden dışarı gitti.

44. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Kahraba'nın ara pasında Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan El Kaabi'nin şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

AA / Salim Taş - Spor

Ali Palabıyık, Giresunspor, Onur Ergün, Hatayspor, Spor, Haberler

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