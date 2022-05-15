Fraport TAV Antalyaspor: 2-4 - Haberler

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Fraport TAV Antalyaspor: 2-4

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fraport TAV Antalyaspor: 2-4

STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Mert Güzenge, Hakan Yemişken, Selahattin AltayKASIMPAŞA: Erdem Canpolat - Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Ahmet Engin), Bruma, Brecka, Hadergjonaj, Aabid (Dk. 68 Travnik), Eysseric, Hajradinovic (Dk. 77 Tunay Torun), Fall (Dk.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Mert Güzenge, Hakan Yemişken, Selahattin Altay

KASIMPAŞA: Erdem Canpolat - Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Ahmet Engin), Bruma, Brecka, Hadergjonaj, Aabid (Dk. 68 Travnik), Eysseric, Hajradinovic (Dk. 77 Tunay Torun), Fall (Dk. 68 Mabil), Umut Bozok, Muleka

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk (Dk. 67 Veysel Sarı), Naldo, Güray Vural, Fredy (Dk. 74 Ufuk Akyol), Fernando, Ndao (Dk. 46 Ghacha), Adriano (Dk. 73 Sinan Gümüş), Doğukan Sinik (Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar), Wright

GOLLER: Dk. 37 - Dk. 90+6 Umut Bozok (Kasımpaşa) - Dk. 19 Fredy, Dk. 47 Naldo, Dk. 53 Wright, Dk. 70 (KK) Hadergjonaj (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Fall, Tunay Torun, Erdem Can Polat (Kasımpaşa) - Floranus, Boffin (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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