Fraport TAV Antalyaspor: 2-4 - Haberler

Fraport TAV Antalyaspor: 2-4
Demirören Haber Ajansı - Spor
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STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Mert Güzenge, Hakan Yemişken, Selahattin AltayKASIMPAŞA: Erdem Canpolat - Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Ahmet Engin), Bruma, Brecka, Hadergjonaj, Aabid (Dk. 68 Travnik), Eysseric, Hajradinovic (Dk. 77 Tunay Torun), Fall (Dk.
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Mert Güzenge, Hakan Yemişken, Selahattin AltayKASIMPAŞA: Erdem Canpolat - Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Ahmet Engin), Bruma, Brecka, Hadergjonaj, Aabid (Dk. 68 Travnik), Eysseric, Hajradinovic (Dk. 77 Tunay Torun), Fall (Dk. 68 Mabil), Umut Bozok, MulekaFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk (Dk. 67 Veysel Sarı), Naldo, Güray Vural, Fredy (Dk. 74 Ufuk Akyol), Fernando, Ndao (Dk. 46 Ghacha), Adriano (Dk. 73 Sinan Gümüş), Doğukan Sinik (Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar), WrightGOLLER: Dk. 37 - Dk. 90+6 Umut Bozok (Kasımpaşa) - Dk. 19 Fredy, Dk. 47 Naldo, Dk. 53 Wright, Dk. 70 (KK) Hadergjonaj (Fraport TAV Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Fall, Tunay Torun, Erdem Can Polat (Kasımpaşa) - Floranus, Boffin (Antalyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor