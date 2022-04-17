İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: 4-1

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 31'inci dakikada Çekici, 43'üncü dakikada Ahmed Hassan, 56'ncı dakikada Hadziahmetovic ve 90+4'üncü dakikada Michalak kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 87'nci dakikada Muhammet Demir'den geldi.

8'inci dakida sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Michalak ortasını yaptı. Çekici'nin kafa vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı.

Karşılaşma Konyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.