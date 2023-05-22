Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Şenol Güneş Spor KompleksiHakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Ali TunaTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Arif Boşluk, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, GomezVavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rodrigues, Dresevic, Levent...
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Ali Tuna
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Arif Boşluk, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Gomez
VavaCars Fatih Karagümrük : Batuhan Şen, Biraschi, Rodrigues, Dresevic, Levent Mercan, Lobjanidze, Bertolacci, Ozdoev, Shukurov, Diagne, Borini
Goller: Dk. 8 Bartra, Dk. 20 Batuhan Şen (Kendi kalesine), Dk. 35 Trezeguet (Trabzonspor), Dk. 14 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük )
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 3-1 önde kapadı.
8. dakikada ilk etkili atakta Trabzonspor golü buldu. Arif Boşluk'un soldan ortasında altıpas içinde boşta kalan topu önünde bulan Bartra, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
14. dakikada konuk takım da ilk etkili atağında eşitliği sağladı. Lobjanidze'nin ceza alanı sol tarafından yerden pasında, Hüseyin Türkmen'in müdahale etmeye çalıştığı topu Diagne, altıpas içinde filelere yolladı: 1-1.
20. dakikada bordo-mavili ekip yeniden öne geçti. Gomez'in sağdan pasında Trezeguet'nin şutunda, kaleci Batuhan Şen'in müdahale ettiği top filelere gitti: 2-1.
29. dakikada Arif Boşluk'un ara pasında açıyı iyi daraltan kaleci Batuhan Şen, Gomez'in ayaklarından topu kaparak büyük bir tehlikeyi önledi.
35. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Trezeguet'nin şık vuruşunda, kaleci Batuhan Şen'in uzanamadığı top sol üst köşeden filelerle buluştu: 3-1.
Bordo-mavili takım, karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı.