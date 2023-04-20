Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Mehmet Emin Tuğral

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Kitsiou, Diack, Taylan Antalyalı, Hanousek, Zahid, Emre Kılınç, Sowe

Bitexen Giresunspor : Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Görkem Sağlam, Arias, Faruk Can Genç, Campuzano, Murat Cem Akpınar, Mejia, Serginho, Kuwas, Bajic

Gol: Dk. 44 Diack (Kendi kalesine) (Bitexen Giresunspor )

Sarı kart: 45+5 Ferhat Kaplan (Bitexen Giresunspor )

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Giresunspor, deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

7. dakika Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı.

35. dakikada Sowe'un kafayla kale sahasının içine çevirdiği topa Zahid ve Hanousek dokunamayınca, boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci Ferhat Kaplan rahat bir şekilde kontrol etti.

37. dakikada Emre Kılınç'ın yaklaşık 30 metreden kaleyi cepheden gören mesafeden çektiği sert şutu kaleci Ferhan Kaplan, sağına uzanarak tokatladı.

44. dakikada konuk ekip duran top organizasyonuyla öne geçti. Görkem Sağlam, sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu sert bir şekilde kale sahasının içine yolladı. Ev sahibi ekipte Diack, gelen ortada topa ters bir dokunuş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

45+1. dakikada Emre Kılınç'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Ali Sowe'un yaptığı kafa vuruşunda top direğin dibinde auta gitti.

45+3. dakikada MKE Ankaragücü'nün kaydettiği gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sarı-lacivertliler hızlı gelişen atakta Kitsiou'yla golü buldu. Ancak VAR uyarısı sonrası kenara gelerek pozisyonu inceleyen hakem Halil Umut Meler, Mujakic'in kendi yarı sahasında rakibine faul yaptığını belirleyerek gol kararını iptal etti.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.