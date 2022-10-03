Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Ali Şansalan, Özgür Ertem, Yusuf BozdoğanVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 73 Levent Mercan), Biraschi, Caulker, Caner Erkin, Jimmy Durmaz (Dk. 78 Burak Kapacak), Dresevic, Ozdoev, Kouassi (Dk. 78 Borini), Colley (Dk. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Ali Şansalan, Özgür Ertem, Yusuf Bozdoğan VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Salih Dursun (Dk. 73 Levent Mercan), Biraschi, Caulker, Caner Erkin, Jimmy Durmaz (Dk. 78 Burak Kapacak ), Dresevic, Ozdoev, Kouassi (Dk. 78 Borini), Colley (Dk. 61 Kerim Frei), Diagne İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehremic, Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Melih Kabasakal (Dk. 46 Rroca), Muammer Sarıkaya, Ali Yaşar (Dk. 46 Mehmet Yeşil), Topalli (Dk. 84 Cajic), Emir Kaan Gültekin (Dk. 72 Ethemi), Guri (Dk. 46 İbrahim Yılmaz) Goller: Dk. 37 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 69 Rroca, Dk. 74 Topalli (İstanbulspor) Sarı kartlar: Dk. 45+3 Emir Kaan Gültekin, Dk. 89 Rroca (İstanbulspor), Dk. 84 Viviano, Dk. 89 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük ) Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. 53. dakikada sol kanattan Duhan Aksu'nun kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte bekleyen İbrahim Yılmaz'ın kafayla vurduğu meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı. 69. dakikada İstanbulspor eşitliği yakaladı. Muammer'in soldan kullandığı korner atışında ön direkte topla buluşan Rroca'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1 74. dakikada İstanbulspor öne geçti. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Ethemi'nin içeri çevirdiği topla sağ çaprazda buluşan Topalli'nin kayarak ayak koyduğu meşin yuvarlak fileleri gitti: 1-2 80. dakikada İbrahim Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı. 85. dakikada ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Burak Kapacak'ın sert şutunda, kaleci Jensen topu son anda kornere çeldi. İstanbulspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Spor Kaynak: AA / Murat Kaya Mustafa Kemal Atatürk Fatih Karagümrük Burak Kapacak Ali Şansalan Spor Haberler

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