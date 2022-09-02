Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Haberleri Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Kamil ÇetinHangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Santos, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Gheorghe, Umut NayirTrabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Dorukhan Toköz,... Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Kamil Çetin HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Santos, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Gheorghe, Umut Nayir Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Dorukhan Toköz, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Bardhi, Djaniny Sarı kartlar: Dk. 27 Gbamin, Dk. 35 Bartra (Trabzonspor) Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 10. dakikada Gbamin'in yay içinden yerden sert şutunda, top yan direk dibinden auta gitti. 11. dakikada Bardhi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin sol ayağıyla şutunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. 32. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi. Spor Kaynak: AA / Süha Gür Recep Tayyip Erdoğan Serkan Kırıntılı Arda Kardeşler Spor Haberler

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