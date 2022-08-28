Hatay haber... Atakaş Hatayspor: 1-0 Spor Haberleri Hatay spor haberi... STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Mert Güzenge, Cemil Tunç, Ömer Tevfik Özkoç KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouannes, Turgay Gemicibaşı (Dk. 74 Aytaç Kara), Fall, Hajradinovic (Dk. 86 Bruma), Eysseric (Dk. 74 Ahmet Engin), Celina (Dk. STAT: Recep Tayyip Erdoğan HAKEMLER: Mert Güzenge, Cemil Tunç, Ömer Tevfik Özkoç KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouannes, Turgay Gemicibaşı (Dk. 74 Aytaç Kara), Fall, Hajradinovic (Dk. 86 Bruma), Eysseric (Dk. 74 Ahmet Engin), Celina (Dk. 82 Oğuzhan Efe Yılmaz), Bahoken (Dk. 86 Erdem Çetinkaya) ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 79 Bertuğ Özgür Yıldırım), Vranjes (Dk. 46 Varga), Falette, Adekugbe, Aabid (Dk. 75 Muhammed Mert), Riberio (Dk. 75 Onur Ergün), Boudjemaa, Lobjanidze, Sadık Baş (Dk. 46 Recep Burak Yılmaz), El Kaabi GOL: Dk. 36 Hajradinovic ( Kasımpaşa ) SARI KARTLAR: Eysseric, Ahmet Engin, Fall ( Kasımpaşa ) - Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor ) Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 36'ncı dakikada Hajradinovic kaydetti. 3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hadergjonaj ceza sahası dışındaki Hajradinovic'i gördü. Topla buluşan Hajradinovic, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 10'uncu dakikada Boudjemaa'nın pası ile savunma arkasına sarkan El Kaabi'nin vuruşunda kaleci Ertuğrul topu çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Lobjanizde'nin vuruşunda kaleci Ertuğrul bir kez daha gole izin vermedi. 36'ncı dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Celina, ortasını yaptı. Altıpasın hemen dışında Hajradinovic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 41'inci dakikada Hajradinovic kaptığı topu, bekletmeden Eysseric'e aktardı. Sağ kanattan hareketlenen Eysseric, ceza sahası içinde müsait durumdaki Bahoken'i gördü. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Erce gole izin vermedi. Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. 50'nci dakikada Varga'nın pasıyla savunma arkasına sarkan El Kaabi, kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak, kalenin üzerinden dışarı gitti. 81'inci dakikada Muhammed Mert'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Varga, ceza sahasına girdikten sonra şutu çekti, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı. Karşılaşma ev sahibi Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. KASIMPAŞA PUANLA TANIŞTI Kasımpaşa, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek bu sezon ilk puanlarıyla tanıştı. Süper Lig'de ilk 2 haftayı puansız geçtikten sonra teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayıran lacivert-beyazlılar, Şenol Can yönetiminde çıktığı ilk maçta Giresunspor'a da deplasmanda 1-0 kaybetmişti. Kasımpaşa, Şenol Can yönetiminde oynadığı 2 maçını kazanarak bu sezon ilk kez galip gelme sevinci yaşadı. Ayrıca, sezonun ilk 3 haftasında gol atamayan lacivert-beyazlılar, Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. - İstanbul Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan Aytaç Kara Hatayspor Kasımpaşa Bruma Spor Haberler

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