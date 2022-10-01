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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Haberleri

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Turgut Doman, Cemal Alpay, Suat GüzAltay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Naderi, Tolga Ünlü, Eren Erdoğan, Yusuf Tekin (Dk. 71 Enes Yetkin), Salih Sarıkaya (Dk. 85 Murat Uluç), Ceyhun Gülselam, Paixao (Dk.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Turgut Doman, Cemal Alpay, Suat Güz

Altay: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Naderi, Tolga Ünlü, Eren Erdoğan, Yusuf Tekin (Dk. 71 Enes Yetkin), Salih Sarıkaya (Dk. 85 Murat Uluç), Ceyhun Gülselam, Paixao (Dk. 90+1 Erdem Özcan)

Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram (Dk. 67 Taşkın İlter), Sekidika (Dk. 67 Babel), Sinan Kurt (Dk. 67 Mehmet Murat Uçar), İbrahim Akdağ, Pa Dibba, Recep Niyaz, Emeka Eze

Sarı kartlar: Dk. 18 Yusuf Tekin, Dk. 90+4 Björkander (Altay)

Spor Toto 1. Lig 7. hafta mücadelesinde Altay ile haftaya lider giren Eyüpspor golsüz berabere kaldı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

İbrahim Öztürk Yusuf Tekin Murat Uluç Tolga Ünlü Spor Haberler

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