Futbol: Spor Toto 1. Lig Spor Haberleri Stat: Bodrum İlçeHakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bersan Duran, Ögün KamacıBodrumspor: Ali Türkan, Üzeyir Ergün, Onur Akbay (Dk. 73 Musah Mohammed), Süleyman Özdamar, Cenk Şen, Yekta Kurtuluş (Dk. 58 Erkan Değişmez), Recep Aydın (Dk. 58 Jahovic), Samet Yalçın, Süleyman Güneş (Dk. Stat: Bodrum İlçe Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bersan Duran, Ögün Kamacı Bodrumspor: Ali Türkan, Üzeyir Ergün, Onur Akbay (Dk. 73 Musah Mohammed), Süleyman Özdamar, Cenk Şen, Yekta Kurtuluş (Dk. 58 Erkan Değişmez), Recep Aydın (Dk. 58 Jahovic), Samet Yalçın, Süleyman Güneş (Dk. 46 Kenan Özer), Bahadır Erol (Dk. 58 Musa Caner Aktaş), Celal Dumanlı Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Bennasser, Tetteh (Dk. 61 Burak Çoban), Hakkı Türker (Dk. 83 Özcan Aydın), Evren Korkmaz, Jallow, Burak Can Çamoğlu (Dk. 90+4 Ahmethan Köse), Roche (Dk. 83 Yiğithan Güveli), Emre Kaplan, Mehmet Sefa Etöz (Dk. 46 Hakan Yeşil), Sacko Goller: Dk. 6 Emre Kaplan (Kendi kalesine), Dk. 69 Celal Dumanlı, Dk. 90+1 Musa Caner Aktaş (Bodrumspor), Dk. 45+3 ve 90+5 Jallow, Dk. 67 Sacko (Adanaspor) Sarı kartlar: Dk. 19 Jallow, Dk. 45+2 Emre Kaplan, Dk. 82 Mustafa Kaplan (Teknik direktör), Dk. 90 Burak Can Çamoğlu (Adanaspor), Dk. 90 Musah Mohammed (Bodrumspor) Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Bodrumspor ile Adanaspor 3-3 berabere kaldı. Spor Kaynak: AA / Ali Ballı Süleyman Özdamar Onur Akbay Ali Türkan Bodrum Spor Haberler

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