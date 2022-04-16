Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Miraç Kaya - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Eren Özyemişçioğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Ferdi KaradorukBalıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Batuhan İşçiler, Birol Parlak, Doğa İşeri, Kore, Nwankwo (Dk. 88 Sedat Dursun), Anıl Taşdemir (Dk. 90+3 Berat Aydoğdu), Otoo (Dk. 66 Bilalli), Oğuzhan Aynaoğlu (Dk.

BALIKESİR (AA) - Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Ferdi Karadoruk

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Batuhan İşçiler, Birol Parlak, Doğa İşeri, Kore, Nwankwo (Dk. 88 Sedat Dursun), Anıl Taşdemir (Dk. 90+3 Berat Aydoğdu), Otoo (Dk. 66 Bilalli), Oğuzhan Aynaoğlu (Dk. 66 Hüseyin Karabey), Kethevoama (Dk. 66 Ambrose)

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Şen, Muhammed Himmet Ertürk, Oğuzhan Çapar, Ömer Şahbaş, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 46 Mahmut Akan), Cisse, Ba (Dk. 30 Emir Şenocak-Dk. 46 Ahmet Sağat), Abdullah Aydın (Dk. 63 Emre Özer), Toni Gomes, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 46 Sabbah), Kehinde

Goller: Dk. 6 Anıl Taşdemir (Balıkesirspor), 90+5 Ahmet Sağat (Penaltıdan) (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Kethevoama, Dk. 39 Doğa İşeri, Dk. 90+5 Batuhan İşçiler (Balıkesirspor), Dk. 77 Ömer Şahbaş, Dk. 82 Cisse (Nasadoge Menemenspor)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Balıkesirspor ile NasaDoge Menemenspor 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Miraç Kaya - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Şahan Yılmaz, Anıl Taşdemir, Balıkesir, Spor, Haberler

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