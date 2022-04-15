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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Mert BulutAnkara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uzodimma, Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 74 Manaj), Fatih Solmaz, Muharrem Cinan (Dk. 56 Hüsamettin Tut), Taşkın Çalış, Ackah (Dk. 80 Uğur Utlu), Ali Yavuz Kol (Dk.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Stat: Aktepe

Hakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Mert Bulut

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uzodimma, Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 74 Manaj), Fatih Solmaz, Muharrem Cinan (Dk. 56 Hüsamettin Tut), Taşkın Çalış, Ackah (Dk. 80 Uğur Utlu), Ali Yavuz Kol (Dk. 58 Erkam Reşmen), Olawoyin, Djibrila (Dk. 46 Ziya Alkurt), Hamza Gür

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Schwechlen, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz, Lopes, Muhammed Gönülaçar, İlhan Depe, Djedje (Dk. 80 Muhammet Özkal), Özer Özdemir (Dk. 75 Mustafa Çeçenoğlu), Aissati (Dk. 72 Mayi), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 80 Bekir Turaç Böke)

Goller: Dk. 50 İlhan Depe (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Mehmet Tayfun Dingil (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45 Schwechlen, Dk. 72 Özer Özdemir (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Altaş Denizlispor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Fatih Çakmak - Spor

Hüsamettin Tut, Mehmet Tayfun, KEÇİÖRENGÜCÜ, Fatih, Spor, Haberler

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