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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Sergen Sezgin - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bitci TimsahHakemler: Sarper Barış Saka, Muhammet Yumak, Kemal MaviBursaspor: Deniz Aydın, Namık Alaskarov (Dk. 87 Ramazan Keskin), Bifouma (Dk. 66 Bruno), Hasan Ayaroğlu, Kubilay Sönmez (Dk.

Stat: Bitci Timsah

Hakemler: Sarper Barış Saka, Muhammet Yumak, Kemal Mavi

Bursaspor: Deniz Aydın, Namık Alaskarov (Dk. 87 Ramazan Keskin), Bifouma (Dk. 66 Bruno), Hasan Ayaroğlu, Kubilay Sönmez (Dk. 58 Enver Cenk Şahin), Mert Yılmaz, Mehmet Erdem Uğurlu, Capan, Zalazar, Burak Altıparmak, Joao Pedro

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Berkay Tolga Dabanlı, Atila Turan, Omolo (Dk. 66 İlyas Kubilay Yavuz), Mandjeck, Kolovos (Dk. 82 Rasheed), Gueye, Semih Karadeniz, Pereira (Dk. 77 Musa Nizam), Mazlum Demir, Benhur Keser

Goller: Dk. 9 Hasan Ayaroğlu, Dk. 63 Joao Pedro (Bursaspor), Dk. 45+3 Pereira (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Dk. 69 Semih Karadeniz (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Pereira (Kocaelispor), Dk. 28 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 90 Deniz Aydın (Bursaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bursaspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 yendi.

69. dakikada Kocaelispor'da Semih Karadeniz, tribünlerden atılan yabancı maddeyi yerden alıp tribüne attı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Sergen Sezgin - Spor

Kubilay Sönmez, Muhammet Yumak, Hasan Ayaroğlu, Deniz Aydın, Spor, Haberler

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