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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA - Hilmi Sever - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EyüpHakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin TetikTuzlaspor: Emre Koyuncu, Gökhan Akkan, İsmail Konuk, Mustafa Emre Can, Diack, Mehmet Coşkun (Dk 83 Samet Asatekin), Erhan Kartal, Ferhat Öztorun, Çekdar Orhan (Dk. 67 Kulakov), Ahmet Yazar (Dk.

Stat: Eyüp

Hakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Gökhan Akkan, İsmail Konuk, Mustafa Emre Can, Diack, Mehmet Coşkun (Dk 83 Samet Asatekin), Erhan Kartal, Ferhat Öztorun, Çekdar Orhan (Dk. 67 Kulakov), Ahmet Yazar (Dk. 83 Sedat Şahintürk), Safa Kınalı (Dk. 60 Harris)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 70 Napoleoni), Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak (Dk. 70 Emre Nefiz), Kartal Kayra Yılmaz, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 82 Hüseyin Atakan Üner), Camara (Dk. 82 Mrsic), Del Valle, Bammou

Goller: Dk. 15 Ahmet Yazar (Tuzlaspor), Dk. 56 Del Valle (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Ferhat Öztorun, Dk. 88 Mustafa Emre Can (Tuzlaspor), Dk. 83 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Tuzlaspor ile Ümraniyespor taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvetin müdahalesi sonrasında gerginlik sona erdi.

AA / Hilmi Sever - Spor

Ferhat Öztorun, Erkan Akbulut, Ahmet Yazar, Emre Can, Spor, Haberler

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