Futbol sahasında dostluklar rüzgarı esti

Antalya'da düzenlenen 50 yaş üstü şöhretler turnuvasında mücadele eden Karahisar Masterler Derneği ilk maçında Uşak Masterler ile 3-3 berabere kalarak sahadan dostluk mesajıyla ayrıldı.

Antalya Kent Konseyi tarafından organize edilen 50 yaş üstü şöhretler futbol turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvada Afyonkarahisar'ı temsil eden Karahisar Masterler Derneği, ilk karşılaşmasında Uşak Masterler Derneği ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma boyunca sahada üstün bir performans sergileyen Karahisar temsilcisi, ortaya koyduğu etkili oyunla izleyenlerden tam not aldı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele, 90 dakikanın sonunda 3-3'lik eşitlikle sonuçlandı. Fair-play ruhunun ön planda olduğu müsabakada kazanan dostluk oldu.

Organizasyon, 50 yaş üstü sporcuların aktif yaşamını desteklerken, geçmişte futbol sahalarında iz bırakmış isimleri yeniden bir araya getirerek sporseverlere nostalji dolu anlar yaşatıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı