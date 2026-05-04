Futbol: Nesine 2. Lig play-off

Nesine 2. Lig play-off etabında birinci tur tamamlandı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanan birinci turun ardından Kırmızı Grup'ta Mardin 1969 Spor ile Muşspor, Beyaz Grup'ta ise Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor, finale yükseldi.

Play-off birinci turunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Mardin 1969 Spor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-0 (Penaltılar 6-5) (İlk maç 0-0)

Muşspor-Aliağa Futbol: 0-0 (Penaltılar 6-5) (İlk maç 1-1)

Muğlaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-1 (İlk maç 1-0)

Seza Çimento Elazığspor-Adana 01 FK: 2-1 (İlk maç 4-2)

Kaynak: AA / Can Öcal
