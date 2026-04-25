Futbol: Nesine 2. Lig

- Ligde normal sezon maçları tamamlandı

Nesine 2. Lig'de normal sezonun perdesi kapandı.

Kırmızı Grup'ta 34'üncü, Beyaz Grup'ta 38'inci hafta maçları oynandı. Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Ankara Demirspor-Güzide Gebzespor: 2-2

Somaspor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-3

Aliağa Futbol-Bursaspor: 0-5

KCT 1461 Trabzon FK-Menemen FK: 4-5

Mardin 1969-Fethiyespor: 0-0

Arkent Arnavutköy Belediyespor-ISBAŞ Isparta 32: 2-0

Muşspor-Adanaspor: 6-0

Beyaz Grup

Batman Petrolspor-Kepezspor: 6-0

Altınordu-Sultan Su İnegölspor: 2-2

Beyoğlu Yeni Çarşı-Merkür Jet Erbaaspor: 3-1

MKE Ankaragücü-İskenderunspor: 4-1

Seza Çimento Elazığspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-0

GMG Kastamonuspor-Muğlaspor: 0-3

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-1

Karaman FK-Beykoz Anadoluspor: 3-2

Kaynak: AA / Emre Doğan
