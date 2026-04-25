Futbol: Nesine 2. Lig
- Ligde normal sezon maçları tamamlandı
Nesine 2. Lig'de normal sezonun perdesi kapandı.
Kırmızı Grup'ta 34'üncü, Beyaz Grup'ta 38'inci hafta maçları oynandı. Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Ankara Demirspor-Güzide Gebzespor: 2-2
Somaspor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-3
Aliağa Futbol-Bursaspor: 0-5
KCT 1461 Trabzon FK-Menemen FK: 4-5
Mardin 1969-Fethiyespor: 0-0
Arkent Arnavutköy Belediyespor-ISBAŞ Isparta 32: 2-0
Muşspor-Adanaspor: 6-0
Beyaz Grup
Batman Petrolspor-Kepezspor: 6-0
Altınordu-Sultan Su İnegölspor: 2-2
Beyoğlu Yeni Çarşı-Merkür Jet Erbaaspor: 3-1
MKE Ankaragücü-İskenderunspor: 4-1
Seza Çimento Elazığspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Muğlaspor: 0-3
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 2-1
Karaman FK-Beykoz Anadoluspor: 3-2