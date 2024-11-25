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Futbol Maçında Kavga: Takım Otobüsü Taşlandı

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Karasuspor ile Hendekspor arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından oyuncular, yöneticiler ve taraftarlar arasında arbede çıktı. Olaylar sonucu takım otobüsü taşlandı ve bir futbolcu yaralandı.

- Bitiş düdüğünün çalmasıyla tekme ve tokatlar havada uçuştu

Takım otobüsü taşlandı

SAKARYA - Bölgesel Amatör Lig'de Karasuspor ile Hendekspor arasında oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Golsüz beraberlikle biten maçın ardından oyuncular, yöneticiler ve taraftarın karıştığı kavgada küfürler, tekme ve tokatlar havada uçuştu, takım otobüsü taşlandı.

BAL 9. Grup'ta mücadele eden ve 20 puanla 3. sırada yer alan Karasuspor ile 16 puanla 5. basamakta bulunan Hendekspor arasında oynanan maç golsüz beraberlikle bitti. Hakemin son düdüğü çalmasıyla beraber yeşil saha ve tribünler karıştı. Yaşanan arbedeye yöneticiler de dahil olunca ortalık adeta savaş alanına döndü. Her iki takımın oyuncuları, taraftar ve yöneticilerin karıştığı kavgada tekme, yumruk ve küfürler havada uçuştu. Yaşanan olaylara polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Güçlükle yatıştırılan olaylarda Karasuspor'un takım otobüsü taşlanırken, araçta maddi hasar oluştu ve bir futbolcu başından hafif şekilde yaralandı.

Futbol Maçında Kavga: Takım Otobüsü Taşlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR KAZIN - Spor
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