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Çorum FK ve Gençlerbirliği 0-0 Berabere

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- Arca Çorum FK: 0 - Gençlerbirliği: 0

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK ile Gençlerbirliği, hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

Sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Çorum FK ile Gençlerbirliği, tesisteki sahada hazırlık müsabakasında karşılaştı.

Karşılaşma, golsüz berabere sona erdi.

Gençlerbirliği, maçın ardından üçüncü etap hazırlık kampını tamamlayarak tesisten ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı futbolcuların, iznin ardından Fenerbahçe ile yapacakları lig mücadelesi için kulüp tesislerinde toplanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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