Futbol: Hazırlık maçı

Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon öncesi Avusturya kampında oynadığı üçüncü ve son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup etti.

Avusturya'nın Schladming kasabasında kamp yapan bordo-mavililer, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçını 2 saat uzaklıktaki Velden kasabasında oynadı.

Trabzonspor, karşılaşmada Onana (Dk. 74 Erol Can Çolak), Pina (Dk. 61 Ozan Tufan), Nwaiwu (Dk. 61 Samet Akaydin), Savic (Dk. 61 Cenk Özkacar), Cabral (Dk. 61 Mustafa Eskihellaç), Malinovskyi (Dk. 78 Kuzey Akçay), Bouchouari (Dk. 85 Berat Tekke), Muçi (Dk. 75 Mitongo), Saviolo (Dk. 61 Metehan Mimaroğlu), Aral Şimşir (Dk. 78 Melih Kabasakal), Onuachu (Dk. 61 Umut Nayir) şeklinde mücadele etti.

Müsabakanın tek golü, 4. dakikada Trabzonspor'dan geldi. Aral Şimşir'in pasında ceza alanı sol çaprazındaki Muçi'nin şutunda top, kaleci Plana'nın solundan filelere gitti: 1-0.

Üçüncü maçta ilk galibiyet

Yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da kendi tesislerinde başlayan Trabzonspor, üçüncü hazırlık karşılaşmasında ilk galibiyetini elde etti.

İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0, ikinci maçta da Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 yenilen bordo-mavililer, İtalyan temsilcisini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Kamp kadrosunda 4 oyuncu yok

Trabzonspor'un kamp kadrosunda 4 oyuncu yer almadı.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan oyuncular Draguş ile Salih Malkoçoğlu, 32 kişilik kadroda bulunmadı.

Tekke, Folcarelli'ye de sakatlığı nedeniyle son karşılaşmada görev vermedi.

Kamp sona erdi

Trabzonspor'un Avusturya kampı sona erdi.

Avusturya'ya 23 Temmuz'da gelen bordo-mavili takım, 11 günlük çalışmanın ardından yeni sezon öncesi yurt dışı kampını tamamladı.

Bordo-mavililer, bu gece Trabzon'a dönecek.

Kaynak: AA