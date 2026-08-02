Haberler

Futbol: Hazırlık maçı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Trabzonspor: 1 - Udinese: 0

Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon öncesi Avusturya kampında oynadığı üçüncü ve son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup etti.

Avusturya'nın Schladming kasabasında kamp yapan bordo-mavililer, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçını 2 saat uzaklıktaki Velden kasabasında oynadı.

Trabzonspor, karşılaşmada Onana (Dk. 74 Erol Can Çolak), Pina (Dk. 61 Ozan Tufan), Nwaiwu (Dk. 61 Samet Akaydin), Savic (Dk. 61 Cenk Özkacar), Cabral (Dk. 61 Mustafa Eskihellaç), Malinovskyi (Dk. 78 Kuzey Akçay), Bouchouari (Dk. 85 Berat Tekke), Muçi (Dk. 75 Mitongo), Saviolo (Dk. 61 Metehan Mimaroğlu), Aral Şimşir (Dk. 78 Melih Kabasakal), Onuachu (Dk. 61 Umut Nayir) şeklinde mücadele etti.

Müsabakanın tek golü, 4. dakikada Trabzonspor'dan geldi. Aral Şimşir'in pasında ceza alanı sol çaprazındaki Muçi'nin şutunda top, kaleci Plana'nın solundan filelere gitti: 1-0.

Üçüncü maçta ilk galibiyet

Yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da kendi tesislerinde başlayan Trabzonspor, üçüncü hazırlık karşılaşmasında ilk galibiyetini elde etti.

İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0, ikinci maçta da Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 yenilen bordo-mavililer, İtalyan temsilcisini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Kamp kadrosunda 4 oyuncu yok

Trabzonspor'un kamp kadrosunda 4 oyuncu yer almadı.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan oyuncular Draguş ile Salih Malkoçoğlu, 32 kişilik kadroda bulunmadı.

Tekke, Folcarelli'ye de sakatlığı nedeniyle son karşılaşmada görev vermedi.

Kamp sona erdi

Trabzonspor'un Avusturya kampı sona erdi.

Avusturya'ya 23 Temmuz'da gelen bordo-mavili takım, 11 günlük çalışmanın ardından yeni sezon öncesi yurt dışı kampını tamamladı.

Bordo-mavililer, bu gece Trabzon'a dönecek.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü

İstanbul'da tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı

Erdoğan’a suikast soruşturmasında yeni tutuklama: O da cezaevinde!
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun