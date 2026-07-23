Erzurumspor FK, Al-Arabi'yi 3-1 Mağlup Etti
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, sezon hazırlıkları kapsamında Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Kuveyt'in Al-Arabi SC takımıyla karşılaştı. Mücadelede Erzurumspor, rakibini 3-1 yenerek galibiyet elde etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, oynadığı hazırlık maçında Kuveyt'in Al-Arabi SC takımını 3-1 yendi.
Sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kuveyt'in Al-Arabi SC takımı ile Erzurumspor FK karşılaştı.
Erzurumspor FK, kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakayı 3-1 kazandı.
Kaynak: AA