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En sonunda gerçekleşti! Real Madrid, Bellingham'ı astronomik bedelle kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Alman devi Borussia Dortmund, İngiliz ortasaha Jude Bellingham'ın 103 milyon euro+bonuslar karşılığında karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.

Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ın 103 milyon euro+bonuslar karşılığında karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.

YÜZDE 30 BONUS

Alman ekibinden yapılan açıklamaya göre; Madrid ekibi, bu transfer için 103 milyon euro sabit transfer bedeli yatıracak ve oyuncunun sportif başarılarına göre değişkenlik gösterebilecek azami yüzde 30 oranında bonus ödenecek.

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25 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

2020 yılında Birmingham City'den Borussia Dortmund'a 25 milyon euro bedele transfer olan Bellingham, bu sezon 42 maçta 14 gol atıp 7 de asist üretti. 19 yaşındaki oyuncu, 24 kez de İngiltere Milli Takım formasını terletti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Borussia Dortmund Real Madrid Spor Haberler

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