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Futbol dünyasında görülmemiş olay! Attığı gol sonrası teknik direktöre yumruk atan futbolcuya tekme tokat daldılar

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Brezilyalı futbolcu Aloísio dos Santos Gonçalves, attığı golü kutlamak için yedek kulübesine koştu. Teknik direktöre doğru yumruk salladığı görülen Gonçalves'e takım arkadaşları daha sert darbeler indirmeye başladı. Neye uğradığını şaşıran Gonçalves, taraftarlara doğru kaçarak canını zor kurtardı.

America Mineiro forması giyen Brezilyalı futbolcu Aloísio dos Santos Gonçalves'in attığı gol sonrası takım arkadaşları tarafından tekme tokat dayak yedi.

TEKNİK DİREKTÖRE YUMRUK SALLADI

Frikikten şık bir gol atan Gonçalves, golün ardından takım arkadaşlarının bulunduğu yedek kulübesinde teknik direktörüne doğru bir yumruk salladı.

Futbol dünyasında görülmemiş olay! Attığı gol sonrası teknik direktöre yumruk atan futbolcuya tekme tokat daldılar

TEKME TOKAT DALDILAR

Burada hocasına vurarak sevincini paylaşan Gonçalves, aynı muameleyi takım arkadaşlarından gördü. Birden hep birlikte futbolcuya vuran Gonçalves neye uğradığını şaşırdı.

Futbol dünyasında görülmemiş olay! Attığı gol sonrası teknik direktöre yumruk atan futbolcuya tekme tokat daldılar

Kaynak: Haberler.com / Spor

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