Futbol dünyasında görülmemiş olay! Attığı gol sonrası teknik direktöre yumruk atan futbolcuya tekme tokat daldılar
Brezilyalı futbolcu Aloísio dos Santos Gonçalves, attığı golü kutlamak için yedek kulübesine koştu. Teknik direktöre doğru yumruk salladığı görülen Gonçalves'e takım arkadaşları daha sert darbeler indirmeye başladı. Neye uğradığını şaşıran Gonçalves, taraftarlara doğru kaçarak canını zor kurtardı.
America Mineiro forması giyen Brezilyalı futbolcu Aloísio dos Santos Gonçalves'in attığı gol sonrası takım arkadaşları tarafından tekme tokat dayak yedi.
TEKNİK DİREKTÖRE YUMRUK SALLADI
Frikikten şık bir gol atan Gonçalves, golün ardından takım arkadaşlarının bulunduğu yedek kulübesinde teknik direktörüne doğru bir yumruk salladı.
TEKME TOKAT DALDILAR
Burada hocasına vurarak sevincini paylaşan Gonçalves, aynı muameleyi takım arkadaşlarından gördü. Birden hep birlikte futbolcuya vuran Gonçalves neye uğradığını şaşırdı.