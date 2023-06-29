Futbol dünyası bu kareyi konuşuyor! Kim Min-Jae, Bayern Münih'e imza atmak için şafak sayıyor

Güney Kore'da askerlik görevini yerine getiren Kim Min-Jae'nin fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Eski Fenerbahçeli başarılı savunmacı, terhis olmasıyla birlikte Temmuz ayının ilk haftasında Bayern Münih'e 5 yıllık imza atacak.

Fenerbahçe'den sergilediği başarılı performansın ardından Napoli'ye transfer olan ve İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşayan Kim Min-Jae, Güney Kore'de askerlik görevini yerine getiriyor. Askerliğin sona ermesiyle birlikte 26 yaşındaki stoper, Bayern Münih'in yolunu tutacak.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Kim-Min Jae'nin askerde çektirdiği fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. Terhis olmak için gün sayan başarılı savunmacı, üniformayı çıkarır çıkarmaz Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

33 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUĞUN AKTÖRLERİNDEN

Güney Koreli stoper, BayernMünih'te 10-12 milyon euro arasında brüt maaş kazanacak. Geçen sezon Napoli formasıyla 45 maçta görev alan Kim Min-Jae, kulübün 33 yıl sonra elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.