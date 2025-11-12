Haberler

U19 Milliler, Lihtenştayn'ı 7-0 Yendi

Güncelleme:
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Lihtenştayn'ı 7-0 mağlup etti.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Lihtenştayn'ı 7-0 mağlup etti.

Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki oynanan karşılaşmada milli takım, 27. dakikada Hasan Hüseyin Bulut'un golüyle 1-0 öne geçti. 29. dakikada Darvin Soylu farkı ikiye çıkaran milliler, 45+1. dakikada Onuralp Çakıroğlu'nun golüyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

59. dakikada Darvin Soylu, 62. dakikada Onuralp Çakıroğlu'nun golleriyle 5 farklı üstünlüğü yakalayan ay-yıldızlılar, 79. ve 80. dakikalarda Özder Özcan'ın golleriyle mücadeleyi 7-0 kazandı.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Uğur İnceman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gruplarına iyi bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Elemelerin ilk ayağı olduğu için güçlü bir başlangıç yapmak istiyorduk. Rakibimize saygı duyarak oynadık ve 90 dakika boyunca bunu sahada gösterdik. Farklı bir skor aldık, bunu bekliyorduk. Şimdi önümüzde Belarus ve Yunanistan maçları var. Bu karşılaşmaların daha zorlu geçeceğini biliyoruz. 9 puanla grubu lider tamamlayarak elit tura yükselmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada karşılaşma öncesinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Spor
