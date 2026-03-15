Bakan Bak'tan sürat patenci milli sporcu Furkan Akar'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kanada'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Furkan Akar'ı tebrik etti. Bakan, Akar'ın başarılarının ülkeye gurur yaşattığını ifade etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Furkan Akar, tarihimizde ilk defa kısa kulvar sürat pateni dünya şampiyonasında madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda erkekler 500 metre finalinde bronz madalya kazanarak tarihi başarı elde eden milli sporcumuzu canıgönülden kutluyorum. Furkan Akar'ın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, milli sporcumuzun başarılarının artarak devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
