Milli sporcu Furkan Akar çiçeklerle karşılandı

Kanada'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Furkan Akar, Erzurum'da coşkuyla karşılandı. Akar, 40.641 ile tarihi bir başarı elde ederek Türkiye'ye ilk dünya şampiyonası madalyasını kazandırdı.

Kanada'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Furkan Akar memleketi Erzurum'da coşku ile karşılandı.

Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Şampiyonası'nda erkekler 500 metre finalinde temsil eden milli sporcumuz Furkan Akar, 40.641 ile bronz madalya elde ederek ülkemize tarihteki ilk dünya şampiyonası madalyasını kazandırmıştı.

Daha önce kış olimpiyat oyunları 6'ncılığı ve Avrupa 3'üncülüğü başarılarıyla tarih yazan Erzurumlu milli sporcu bugün Erzurum Havalimanında Türkiye Buz Pateni Federasyonu yöneticileri ve ailesi tarafından karşılandı. Çiçeklerle karşılanan milli sporcu elde ettiği dereceden dolayı büyük bir gurur yaşadığını söyledi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu'nun Başkanı olduğu kafilede Antrenörler Artur Sultangayev ve Burak Akar, Teknik heyette Fatih Ağduman ve Gökhan Koçak ile milli sporcumuz Deniz Örs yer aldı. - ERZURUM

