Haberler

Fuat Çapa: Futboldan genel olarak memnunuz

Fuat Çapa: Futboldan genel olarak memnunuz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, AEK karşısında 2-1 mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İlk yarıda yakaladıkları net pozisyonlara rağmen skoru değerlendiremediklerini belirten Çapa, takımın gelişiminden bahsetti ve ilk 8'e çıkma şanslarının devam ettiğini ifade etti.

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, AEK karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, ortaya konan oyundan memnun olduğunu ancak kaçan fırsatların skoru olumsuz etkilediğini söyledi.

Konferans Ligi'nin 5'inci haftasında Samsunspor kendi sahasında ağırladığı AEK'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Samsunspor Futbol Direkötörü Fuat Çapa, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Maçın özellikle ilk yarısında çok net pozisyonlar yakaladıklarını vurgulayan Fuat Çapa, "Aslında ilk devreyi 1-0'dan çok daha farklı bir skorla kapatabilirdik ama maalesef yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. İkinci devrede rakip biraz daha baskılı oynadı. Yediğimiz ilk golden sonra rakibin motivasyonu arttı ve hemen ardından ikinci golü buldular. 2-1'den sonra etkili olmaya çalışsak da ilk yarıdaki oyunu ortaya koyamadık. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ceesay'ın pozisyonunda rakibin topu direğin dibinden çıkarması bizim adımıza çok üzücü oldu. Çünkü oyun olarak gayet iyi oynadığımızı söyleyebilirim" dedi.

'İLK 8'DEN ÇIKMAK İÇİN HALA ŞANSIMIZ VAR'

Sezon başından bu yana takım oyununda büyük gelişme olduğunu belirten Çapa, "Artık rakibe göre değil, kendi oyununu oynayan bir takım haline geldik. Bu bizi oyun anlamında mutlu ediyor ama skor anlamında üzdü. Bu kadar emeğin karşılığını bugün çok cömertçe harcadık. Bugün stadyuma gelen taraftarlarımızı ve bizleri televizyon başında destekleyen vatandaşlarımızı sevindirmek istiyorduk fakat olmadı. Mücadelemiz son karşılaşmaya kaldı. İlk 8'den çıkmak için hala iddiamız sürüyor. Biraz sonra diğer maçlar başlayacak. İnşallah sonuçlar istediğimiz gibi olur ve Almanya'ya daha rahat bir nefes alarak gideriz. 60-65 dakikada oyunun üstünlüğü bizdeydi. Sakat oyuncularımızın eksikliği bazı bölümlerde zorladı ama oynayan arkadaşlarımız gerçekten ellerinden geleni yaptı. Hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle ilk devrede oynanan oyun alkışı hak edecek seviyedeydi. Bugün oynanan futbol iyiydi, ancak skoru bulamadığımız için üzgünüz. Mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu

Trump, tek bir operasyonla servete kondu
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı

Şike yaptığı tespit edilen dünyaca ünlü yıldız 20 yıl men cezası aldı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
Hakan Fidan terör örgütü için o ülkeyi işaret etti: 'Tek başına aldıkları bir karar değil'

Hakan Fidan terör örgütü için o ülkeyi işaret etti!
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı

Şike yaptığı tespit edilen dünyaca ünlü yıldız 20 yıl men cezası aldı
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı

Bakan Kacır meclis kürsüsünden duyurdu: Vermediler, biz ürettik
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı

Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
title