Fuat Çapa: Futboldan genel olarak memnunuz

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, AEK karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, ortaya konan oyundan memnun olduğunu ancak kaçan fırsatların skoru olumsuz etkilediğini söyledi.

Konferans Ligi'nin 5'inci haftasında Samsunspor kendi sahasında ağırladığı AEK'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Samsunspor Futbol Direkötörü Fuat Çapa, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Maçın özellikle ilk yarısında çok net pozisyonlar yakaladıklarını vurgulayan Fuat Çapa, "Aslında ilk devreyi 1-0'dan çok daha farklı bir skorla kapatabilirdik ama maalesef yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. İkinci devrede rakip biraz daha baskılı oynadı. Yediğimiz ilk golden sonra rakibin motivasyonu arttı ve hemen ardından ikinci golü buldular. 2-1'den sonra etkili olmaya çalışsak da ilk yarıdaki oyunu ortaya koyamadık. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ceesay'ın pozisyonunda rakibin topu direğin dibinden çıkarması bizim adımıza çok üzücü oldu. Çünkü oyun olarak gayet iyi oynadığımızı söyleyebilirim" dedi.

'İLK 8'DEN ÇIKMAK İÇİN HALA ŞANSIMIZ VAR'

Sezon başından bu yana takım oyununda büyük gelişme olduğunu belirten Çapa, "Artık rakibe göre değil, kendi oyununu oynayan bir takım haline geldik. Bu bizi oyun anlamında mutlu ediyor ama skor anlamında üzdü. Bu kadar emeğin karşılığını bugün çok cömertçe harcadık. Bugün stadyuma gelen taraftarlarımızı ve bizleri televizyon başında destekleyen vatandaşlarımızı sevindirmek istiyorduk fakat olmadı. Mücadelemiz son karşılaşmaya kaldı. İlk 8'den çıkmak için hala iddiamız sürüyor. Biraz sonra diğer maçlar başlayacak. İnşallah sonuçlar istediğimiz gibi olur ve Almanya'ya daha rahat bir nefes alarak gideriz. 60-65 dakikada oyunun üstünlüğü bizdeydi. Sakat oyuncularımızın eksikliği bazı bölümlerde zorladı ama oynayan arkadaşlarımız gerçekten ellerinden geleni yaptı. Hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle ilk devrede oynanan oyun alkışı hak edecek seviyedeydi. Bugün oynanan futbol iyiydi, ancak skoru bulamadığımız için üzgünüz. Mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.